In 28 Tagen durch das Land

Den ersten Schritt setzte er am Neusiedler See. 960 Kilometer hatte Norbert Schießl vor sich, als er Anfang Juni seine große Reise begann. Deren Ziel lag am anderen Ende des Landes. Über den Nordalpenweg wollte er innerhalb von 35 Tagen den Bodensee erreichen. "Länger hatte ich nicht Urlaub", sagt der Geinberger mit einem Schmunzeln. Angekommen ist er schließlich eine Woche früher. In 28 Tagen durchquerte Schießl das Land von Ost nach West.