Die 1b-Mannschaft aus Gurten trifft ins Schwarze. Und das oft. Eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat das die von Gabriel Schustereder trainierte Mannschaft zuletzt beim 9:1-Sieg in Laab. Schnelle (und scheinbar sichere) Führungen sind für Gurten nicht gänzlich neu. Auch in der zweiten Runde gegen Obernberg lag der Spitzenreiter der 1. Klasse Südwest nach 35 Minuten bereits 3:0 vorne, konzentrierte sich in weiterer Folge aber in erster Linie auf das Verwalten des komfortablen Vorsprungs.