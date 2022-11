"Im Vergleich zu anderen Bezirken haben wir Aufholbedarf"

Bis zur Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr war Martina Schlöglmann die einzige Bürgermeisterin im Bezirk. Mit Agnes Reiter steht in Raab nun eine zweite Frau an der Spitze einer Schärdinger Gemeinde. Schlöglmann fordert in der Politik mehr Selbstbewusstsein der Frauen. Wichtig sei ausschließlich das Interesse an der Sache und am Gemeindegeschehen. Über jenes in Sigharting spricht sie ausführlich im OÖN-Interview.