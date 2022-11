Im Bezirk Braunau fehlen derzeit sieben Hausärzte

Gerhard Roitner, seit fast 20 Jahren Hausarzt in Neukirchen, ist der neue Ärztesprecher für den Bezirk Braunau. Der 51-jährige gebürtige Mauerkirchner, der in Uttendorf wohnt, übernimmt in einer Zeit, in der Hausärzte fehlen. Über seine Rezepte gegen den Hausarztmangel spricht er im Interview.