Diese Überraschung ist geglückt: Nicht weniger als neun Änderungen gegenüber dem 0:0 in Altach nahm SV-Guntamatic-Ried-Trainer Andreas Heraf beim Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen Austria Wien vor. Die Wiener dominierten zwar das Spiel, hatten aber mit der gestaffelten Abwehr der Rieder große Probleme. Fast hätte es für die Innviertler zu einem Sieg gereicht, Austria-Stürmer Marco Djuricin erzielte in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich.