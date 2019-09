"Ich packe meinen Koffer und nehme mit..."

Franz Schmidhuber fährt gerne mit dem Zug. Es sei entspannend, sagt er, er sehe gerne die Landschaft an ihn vorüberziehen. Seine Leidenschaft spielt auch im Koffer, den er zur Jubiläumsausstellung der Lebenshilfe Oberösterreich gestaltet hat, eine Rolle. Er schrieb ein Lokbuch, das für die Reise durch seine Zeit bei der Lebenshilfe steht. Gegenstände, die ihm wichtig sind, hat er beigelegt, den Rahmen des Koffers ziert ein kleiner Zug. Beim Gestalten hat ihn Kerstin Holzinger geholfen, Betreuerin in der Lebenshilfe-Werkstätte Mattighofen. "Das Lokbuch wurde von uns nicht verändert, das stammt genau so von ihm. Das macht die Ausstellung auch so authentisch. Die Personen erzählen individuell aus ihren Leben", sagt Holzinger.

"Ein Besuch lohnt sich"

Auch andere, wie Alexandra B. oder Oliver S. aus der Braunauer Werkstätte, stellen ihre Koffer zur Schau.

Medaillen von Sportauszeichnungen, Fotoalben, Schmuck und Zeichnungen zieren die Koffer. "Einige arbeiten auch ihre persönliche Lebensgeschichten auf", sagt Johann Berrer, Leiter der Werkstätte in Mattighofen. "Das sind wirklich interessante, teils bewegende Geschichten. Es lohnt sich, zu kommen und einen Blick in die Koffer zu werfen."

Insgesamt haben 50 Personen mit Beeinträchtigung ihre Koffer mit Geschichten befüllt. Anlass ist das 50-Jahr-Jubiläum der Lebenshilfe Oberösterreich.

Die Wanderausstellung "Kunst-Koffer" findet im Autohaus Kreil in Braunau statt. Geschäftsführer Erwin Kreil hat im Zuge der "Integrativen Beschäftigung" selbst eine Person mit Beeinträchtung eingestellt und ist zufrieden:

"Unser Günther arbeitet sorgfältig und ist eine Bereicherung für das ganze Team." Er sei stets gut gelaunt und tatkräftig bei der Arbeit, zu seinen Aufgaben zählen etwa Reifenwaschen oder die Entsorgung.

Die Wander-Ausstellung "Ich bin ein Reisender – KUNST.KOFFER" findet noch bis Donnerstag, 12. September, im Autohaus Kreil in Braunau zu den Öffnungszeiten statt.