Kurz vor seiner dritten Einberufung treffen sich Radegunds Pfarrer Josef Karobath und Franz Jägerstätter in Tittmoning. Jägerstätter erzählt ihm, dass er dieses System, diese Irrlehre, nicht unterstützen wird. Karobath versucht, den jungen Franz zu überreden "... aber er macht mich mundtot. Ich muss ihm recht geben, aber ich möchte ihn retten", schrieb Karobath am 19. Dezember 1945 in die Pfarrchronik von St. Radegund.