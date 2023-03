"Ich mag es nicht, wenn du ausgehst": Wo Gewalt wirklich beginnt

Ein blaues Auge oder eine gebrochene Nase sind sichtbare Zeichen für häusliche Gewalt. So sichtbar, dass nicht nur dem Umfeld klar sein muss, was sich hinter geschlossenen Türen abspielt, sondern auch Opfern und Tätern. Doch in den wenigsten Fällen wird der Täter (hauptsächlich Männer) gleich körperliche Gewalt anwenden. Es sind viel subtilere Formen der Gewalt, die vorangehen. Und sie führen dazu, dass sich die Frau immer ein Stückchen mehr selbst verliert.