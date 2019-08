"Ich hatte noch nie so einen Ehrgeiz"

Den bisher "geilsten" Tag seines (Sportler-)Lebens hat Sigi Meschnig vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft der Transplantierten im spanischen Malaga erlebt. Dort schaffte er im Hochsprung 1,50 Meter, wurde Weltmeister und erfüllte sich damit einen Traum. Ein Erfolg, der, wenn es nach dem 30-jährigen Tumeltshamer geht, nach einer Wiederholung schreit. Die Chance dazu hat Sigi Meschnig von 17. bis 23. August bei den diesjährigen World Transplant Games in Newcastle. Bereits im September des Vorjahres hat der Innviertler begonnen, sich auf die WM vorzubereiten. Starten wird er in den Disziplinen Badminton Einzel und Mixed (mit Partnerin Stefanie Krenmayer) sowie Hochsprung.

Mit Hirn trainieren

Um punktgenau in Bestform zu sein, würde sich Sigi Meschnig am liebsten jeden Tag schinden. "Ich muss aber auf meinen Körper hören und mit Hirn trainieren. Das ist gar nicht so einfach, weil ich noch nie so einen Ehrgeiz hatte", sagt der 30-Jährige, der unter anderem von Lukas Reiter und dessen Opa Sepp Mühlbacher betreut wird. Erster wird ihn heuer sogar zur Weltmeisterschaft begleiten. "Das ist eine Premiere und freut mich besonders. Wenn dann noch halbwegs viele Zuschauer da sind und ich gute Leistungen abliefere, bin ich zufrieden", sagt der Tumeltshamer.

Am Abend vor seiner Abreise nach Nordengland wird Sigi Meschnig mit seinen Freunden Essen gehen. "Das ist mittlerweile ein Ritual geworden und gibt mir ein gutes Gefühl beim Wegfliegen", sagt der amtierende Weltmeister im Hochsprung, der in Newcastle zu einem neuen Höhenflug ansetzen will.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Tumeltsham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at