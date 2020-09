Hof soll Ortsgebiet werden

Mehr Sicherheit und weniger Verkehrslärm in der Pattighamer Ortschaft Hof – das soll dadurch erreicht werden, dass Hof eine Ortstafel erhält und so zum Ortsgebiet würde. Damit würde ein 50km/h-Tempolimit anstatt des geltenden 70ers einhergehen. Eine Unterschriftenliste mit dieser Forderung wurde von 121 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet und an Bürgermeister Johann Urwanisch sowie Amtsleiter Daniel Unterberger überreicht.