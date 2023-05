Hitlerhaus: Brisante öffentliche Diskussion

Es scheint nach wie vor fix zu sein: In das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau zieht demnächst die Polizei ein. Ein großer Umbau, die OÖN berichteten, wurde mehrmals verschoben, aber im Herbst soll es so weit sein: Die Umbauarbeiten, die auf 20 Millionen Euro beziffert werden, sollen beginnen. In das Hitlerhaus sollen, wie berichtet, die Polizei Braunau, das Bezirkspolizeikommando sowie ein Krisenkoordinationszentrum für den Zivilschutz Platz finden.