"Heuer schlägt die Stunde der Wahrheit"

Nach der Gemeinderatswahl 2021 trat Helmut Schopf (SP) seine dritte Legislaturperiode als Bürgermeister in Münzkirchen an. Seit 2009 leitet er die Geschicke der Sauwaldgemeinde. Damals brach er die VP-Domäne und zog als erster roter Bürgermeister in das Marktgemeindeamt ein. Gute Themen und ein funktionierendes Arbeitsumfeld seien die Hauptgründe für das Vertrauen der Münzkirchner Bevölkerung, so Schopf.