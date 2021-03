Der Hausärzte-Mangel ist unbestritten. Alleine in Oberösterreich sind derzeit rund 30 Stellen unbesetzt. Eine Lage, die sich in den kommenden Jahren durch Pensionierungen weiter verschärfen könnte. Umso erfreulicher ist es, dass zumindest die Gemeinde Aurolzmünster nach gut einem Jahr endlich wieder eine Ärztin für Allgemeinmedizin hat. Am 9. Februar dieses Jahres hat mit der 39-jährigen Barbara Schamberger-Ender eine Innviertlerin die Nachfolge des verstorbenen Arztes Johann Semm angetreten.