Happyend in Vichtenstein: Neue Wirtin eröffnet

Dass immer mehr Wirtshäuser in Innviertler Gemeinden leer stehen, bereitet vielen Bürgermeistern Kopfzerbrechen. Die Coronapandemie hat die Suche nach neuen Pächtern zusätzlich erschwert. Ein Happyend gibt es nach jahrelanger Suche jetzt in der Sauwaldgemeinde Vichtenstein. Christiane Schloffer hat das Gasthaus im Hauptort gepachtet und eröffnet dieses unter neuem Namen "Zur Schlofferin" am 22. Februar.