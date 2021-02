Handenberg ist in den vergangenen Tagen landesweit zum Spitzenreiter bei den Covid-19-Neuinfektionen geworden. In der gut 1300 Einwohnergemeinde waren zeitgleich bis zu 40 Personen akut infiziert.Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von bis zu 2675 Fällen pro 100.000 Einwohner erreichte die Gemeinde bundes- und landesweit traurigen Rekord. Mittlerweile nimmt die Kurve wieder ab, die Zahl der Erkrankten lag am Montag bei elf. Zugenommen hingegen haben die Gerüchte bezüglich dieser Fallhäufung.