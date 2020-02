Nach dem Signing im September 2019 erfolgte nun das erfolgreiche Closing für die Übernahme des Strangpresswerkes der Hydro Aluminium im rumänischen Chisineu-Cris durch den Ranshofner Aluminiumspezialisten HAI. Mit diesem Schritt baue HAI seine Kapazitäten konsequent aus und mache einen weiteren Schritt in der strategischen Entwicklung in allen drei Unternehmensbereichen – Bau, Industrie und Transport. Der neue HAI-Standort in Chisineu-Cris erreicht mit zwei Strangpressen eine