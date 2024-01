Hänseleien als Motiv für Mord? Wohl nur "Schutzbehauptung"

Groß war und ist die Bestürzung in Geretsberg nach dem Mord an einem 82-jährigen Mann am 5. Oktober 2023. An jenem Donnerstagabend kam es im Haus von Franz S., der seit einem Schlaganfall vor mehreren Jahren einseitig gelähmt war, zu einem furchtbaren Gewaltverbrechen durch den Pfleger des Pensionisten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ried, wie berichtet, Mordanklage gegen den 24-Jährigen Mann erhoben.