Guter Start für Klub von Franz Schiemer

Drei Spiele, sieben Punkte und Platz drei in der englischen Premier League: So lautet die aktuelle Bilanz von Leeds United. Am Sonntag siegte die Mannschaft von Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch an der heimischen Elland Road vor 36.000 Zuschauern mit 3:0 gegen den Champions-League-Sieger von 2021, den FC Chelsea.