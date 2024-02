Gurtens Fußballer wollen renoviertes Klubheim mit einem Sieg einweihen

GURTEN. Morgen um 15.30 Uhr fällt für die Fußballer der Union Gurten der Startschuss für die Regionalliga-Rückrunde. Dabei ist Aufsteiger ASK Klagenfurt in der Park21-Arena zu Gast. Gurtens Trainer Peter Madritsch kann beim Rückrundenauftakt bis auf Kapitän Thomas Reiter aus dem Vollen schöpfen. "Thomas wird uns leider aufgrund eines Bandscheiben-Ödems im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen", sagt Madritsch.

Mit der Vorbereitungsphase zeigt sich der Trainer sehr zufrieden. "Es waren sehr intensive Trainingswochen. Die Jungs haben voll mitgezogen." Das Trainingslager in Catez (Slowenien) wurde dazu genutzt, neue Entwicklungsschritte zu setzen und an taktischen Feinheiten zu arbeiten.

Die Gurtner sind beim Auftakt gegen Klagenfurt der Favorit, ein Spaziergang wird das Spiel gegen die Kärntner laut Madritsch nicht. "Klagenfurt hat seine Stärken vor allem in der Offensive. Eine sehr spielstarke Mannschaft, die uns alles abverlangen wird." Beim Duell gegen die Kärntner kommt es zum Wiedersehen mit Dzevad Selman. Der 20-jährige Stürmer verließ die Gurtner im Winter und wechselte zum ASK.

Cup-Platz als Ziel

Als Ziel für die Rückrunde gibt Madritsch einen ÖFB-Cup-Platz aus. Damit dieser erreicht wird, müssen die Gurtner zumindest die Mannschaft von Steyr, die aktuell diesen Platz innehat, überholen. "Es wird nicht einfach. Steyr verfügt über viel Qualität. Wir werden alles daransetzen, vor ihnen zu landen", sagt Madritsch.

Die Winterpause haben die Gurtner nicht nur genutzt, um sich den Feinschliff für das Frühjahr zu holen. Auch das Klubheim wurde einem solchen unterzogen. "Unser Clubheim war schon in die Jahre gekommen. Eine Renovierung war dringend notwendig", sagt Gurtens Obmann Josef Rosenberger. Der Großteil der Renovierungsarbeiten wurde von der Mannschaft durchgeführt. Für die Planung und Organisation der Umbauarbeiten waren Florian Hirsch, Sebastian Dietrich, Matthias Weinberger und Lukas Wimmer verantwortlich. "Die Kosten wurden zur Gänze vom Verein übernommen. Mein Dank geht an unsere Spieler, die tatkräftig beim Umbau mitgeholfen haben", berichtet Rosenberger.

Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde die Spielerkabine erweitert und modernisiert und ein neuer Bereich für die Physioabteilung geschaffen. Zudem wurde der alte Abstellraum in ein geräumiges Trainerbüro umgewandelt. Auch die Gurtner Vereinsgaststätte wurde, sehr zur Freude der Wirte Katharina und Bernhard Braumann, auf Vordermann gebracht. "Wir haben neue Böden verlegt, eine Akustikdecke eingebaut und das Inventar ausgetauscht", sagt Rosenberger.

Platzsanierung im Mai

Die Umbauarbeiten ruhen bis Mitte Mai, dann wird die Platzsanierung in Angriff genommen. Dabei wird am Hauptfeld und am Trainingsplatz ein neuer Rasen angesät. Weiters wird die Bewässerungsanlage am Trainingsplatz ausgebaut. Sehr zur Freude von Gurtens Trainer Peter Madritsch: "Ein sehr wichtiger Schritt für den ganzen Verein. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Plätze nicht die besten sind. Für mich kein Wunder, denn sie werden fast das ganze Jahr über von mehreren Mannschaften beansprucht", sagt Madritsch. Die Kosten für die Modernisierung der Plätze teilen sich die Gemeinde Gurten, das Land OÖ, die Sportunion OÖ und der Verein. "Ich möchte mich im Namen unseres Vereins für die Unterstützung bedanken", sagt Rosenberger.

