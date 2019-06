Gurtens Bürgermeister Karl Pumberger-Kasper trat zurück

Nach mehr als 16 Jahren als Bürgermeister von Gurten gab Karl Pumberger-Kasper am Donnerstagabend seinen Rücktritt mit Ende Juni bekannt. Somit wird am 29. September ein neuer Bürgermeister gewählt.

Dass Gurtens Bürgermeister Karl Pumberger-Kasper (61) die Amtsperiode bis 2021 nicht fertig machen wird, hat sich in den vergangenen Monaten bereits herauskristallisiert.

Die Bekanntgabe des Rücktritts bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend kam dann aber doch für viele überraschend.

"Ausschlaggebend ist, dass ich in Pension gehen kann", sagt Pumberger-Kasper, selbstständiger Tischlermeister. Bereits am heutigen Montag übernimmt VP-Vizebürgermeister Peter Wimmer als geschäftsführender Bürgermeister die Verantwortung der Gemeinde Gurten. Pumberger-Kasper zog 1991 in den Gemeinderat ein, 1997 wurde er Vizebürgermeister, 2003 dann Bürgermeister. "Wehmut ist schon dabei, ich habe meine Funktion jeden Tag gerne ausgeübt. Allerdings wird auch eine gewisse Last von mir abfallen", sagt der 61-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Termin für die Bürgermeister-Neuwahl steht schon fest. Gewählt wird am Tag der Nationalratswahl, am Sonntag, 29. September.

Fix ist, dass Peter Wimmer als Bürgermeisterkandidat für die VP ins Rennen gehen wird. "Ich möchte im Sommer alle Haushalte unserer Gemeinde besuchen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", so der 54-Jährige, auf den bei der Wahl kein leichtes Spiel wartet.

Wer kandidiert noch?

2015 erreichte die SP-Spitzenkandidatin Petra Mies bei der Wahl 41,42 Prozent. Die Sozialdemokratin lässt sich auf OÖN-Anfrage noch nicht in die Karten blicken. "Der Rücktritt gestern war dann doch etwas überraschend für mich. Wir müssen uns parteiintern erst beraten", sagt Mies.

Politische Beobachter sind sich aber ziemlich sicher, dass Mies kandidieren wird. Für Pumberger-Kasper findet Mies lobende Worte: "Wir haben seit 1997 im Gemeinderat zusammengearbeitet. Er ist ein äußerst wertschätzender Mensch, mit dem ich immer eine gute Gesprächsbasis hatte", sagt Mies.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Freiheitlichen als zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat einen Kandidaten ins Rennen schicken werden. 2015 hatten die Freiheitlichen noch verzichtet.

Die Mandatsverteilung im Gurtner Gemeinderat sieht derzeit so aus: VP: acht Sitze, FP: sechs Sitze, SP: fünf Sitze.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gurten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at