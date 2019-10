Wer hätte das gedacht? Nach Jahrzehnten der ÖVP-Herrschaft in der Gurtner Gemeindestube wurde am vergangenen Wahlsonntag Petra Mies (SPÖ) zur ersten "roten" Bürgermeisterin der Gemeinde gewählt. Die Wahl in Gurten ist auch Tage danach noch "der" Gesprächsstoff im Bezirk.