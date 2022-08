Grünschnitt, sperrige Abfälle und Altholz: Immer mehr bayerische Nachbarn kommen ins Innviertel, um ihren Müll in den Altstoffsammelzentren (ASZ) zu entsorgen. Dabei ist das illegal. Der Mülltourismus ist vor allem in Braunau, zum Teil aber auch in Schärding ein großes Problem, sagt Roland Wohlmuth. Der Leiter des Landesabfallverbandes betont, dass die Mitarbeiter der Altstoffsammelzentren sehr wohl darauf achten, woher die Personen kommen.