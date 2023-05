In Feldkirchen bei Mattighofen wird Schärdinger-Markenkäse hergestellt.

Der Betrieb von Österreichs größter Käserei in Feldkirchen bei Mattighofen werde von Erdgas auf Hackschnitzel-Biomasse umgestellt, so das Unternehmen Berglandmilch mit seiner Marke Schärdinger. Man habe sich bereits vor dem Krieg in der Ukraine und den folgenden massiven Gaspreisanstiegen mit dem Thema auseinandergesetzt.