Mit einer Palette an Aktionen wollen die Städte Braunau und Ried im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche verstärkt zu klimafreundlicher Fortbewegung anregen. Als Alternativen zum motorisierten Individualverkehr werden für kurze Strecken generell der Umstieg aufs Fahrrad sowie das Zu-Fuß-Gehen nahegelegt. Das Braunauer Citybus-System lässt sich am Mittwoch, 16. September, ganztags gratis nutzen. Zur Mobilitätswoche locken in Braunau auch zwei kostenlose Workshops zum Thema Fahrrad.