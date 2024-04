Hat der Celtic Golf Course Schärding eine langfristige Zukunft oder nicht? Diese Entscheidung dürfte laut OÖN-Informationen am morgigen Mittwoch fallen. Wie berichtet, wird auf der Anlage in Taufkirchen an der Pram seit Freitag, 29. März, wieder gespielt. Wenige Tage zuvor wurde ein Konkursantrag eingebracht.