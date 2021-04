Auch die zweite Fußball-Bundesliga der Frauen ist vom ÖFB zum Spitzensport erklärt worden. Deshalb trainieren die Damen der Union Geretsberg seit Anfang März, um für den Saisonstart am Samstag, 10. April, um 15 Uhr (daheim gegen First Vienna) fit und gut vorbereitet zu sein. Dass es für die Innviertlerinnen tatsächlich wieder losgeht, war für deren Trainer Andreas Meindl zunächst nicht ganz nachvollziehbar. "Ich war eigentlich dagegen, weil der Aufwand so groß ist.