Gerald Kronberger als neuer Bezirkshauptmann angelobt

Gerald Kronberger wurde am Donnerstag offiziell von Landeshauptmann Thomas Stelzer zum neuen Bezirkshauptmann ernannt. "Er ist ein Mann mit Erfahrung und Kompetenz. Nachdem er vor seinem Rechtsstudium die Koch-Kellner-Lehre absolviert hat, bin ich überzeugt, dass er auch als Bezirkshauptmann von Braunau die richtigen Rezepte finden wird", sagte Stelzer.

Überraschend fiel im Dezember vergangenen Jahres die Wahl auf den 44-jährigen gebürtigen Schalchner, der sich im Hearing gegen vier andere Kandidaten durchsetzte und nach einer einstimmigen Empfehlung der Begutachtungskommission zum Behördenchef ernannt wurde. "Es war immer mein Wunsch, auch beruflich in meinen Heimatbezirk Braunau zurückzukehren.

Es schließt sich ein Kreis", sagte Kronberger, der in Lochen wohnt, in seiner Rede. Er sei sich der großen Herausforderung und Verantwortung, die dieses Amt mit sich bringe, bewusst. "Die Behörde ist der Dreh- und Angelpunkt des Bezirkes", so Kronberger weiter. Eine moderne und bürgernahe Verwaltung sei ihm ein großes Anliegen. "Entscheidungen werde ich mit Einbindung meiner Mitarbeiter treffen. Ich sehe mich als Vermittler, als ausgleichender Steuermann eines kompetenten, großen Teams", sagte der neue Bezirkshauptmann.

Sein erstes, wichtigstes Ziel sei, wieder Beständigkeit und Sachlichkeit in die Bezirkshauptmannschaft einziehen zu lassen. Kronbergers Weg an die Spitze der Behörde war ein abwechslungsreicher. Zuerst absolvierte der 44-Jährige "Wirtsbua" eine Koch- und Kellnerlehre, arbeitete in den 1990er-Jahren im Salzburger Hotel Goldener Hirsch und als Saisonnier in ganz Österreich. Danach schlug er beruflich eine ganz neue Richtung ein und studierte Jura in Salzburg. Sein Berufsweg führte zunächst in die Finanzabteilung des Magistrats Salzburg, danach ins Bundesverwaltungsgericht. Dort war er als Richter mit Schwerpunkt auf Asylverfahren tätig. Schließlich wechselte er ins Stadtamt von Neumarkt am Wallersee, wo er bis zur Bestellung als Bezirkshauptmann als Stadtamtsdirektor tätig war.

Kronbergers Vorgänger Georg Wojak wurde, wie berichtet, abberufen. Ihm dankten Landesamtsdirektor Erich Watzl und Landeshauptmann Stelzer für seine Arbeit. Beide betonten aber auch, dass die Vorkommnisse in vergangener Zeit das Abberufungsverfahren unabdingbar gemacht hätten.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at