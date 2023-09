Generation Z – eine Krisengeneration?

"Was die Generation Z wirklich will und wieso Pinguine nicht fliegen": Unter diesem Motto hält Bernhard Heinzlmaier heute Abend beim Wirtschaftsempfang der WKO Schärding im Schloss Zell an der Pram einen Vortrag rund um die Themen Generationenkonflikt, Work-Life-Balance und beruflicher Erfolg. Der renommierte Sozialwissenschaftler aus Wien ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Jugendforschung tätig und ist Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung.