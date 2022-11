Unter dem Motto "Gemeinsam dahoam in Höhnhart" entsteht derzeit eine Baugruppe, die das erste "gemeinschaftliche" Wohnprojekt im Innviertel verwirklichen will. Die Kerngruppe freue sich über weitere Interessierte, die gemeinsam überlegen und planen, wie sie künftig "miteinander statt nebeneinander" wohnen und leben wollen. Gemeinsam planen, finanzieren, bauen und wohnen in Höhnhart – das ist die Vision.