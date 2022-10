"Gemeindefusion wird kein Thema"

Seit der Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr sitzt mit Roman Grübler (VP) ein neuer Mann im Mayrhofer Bürgermeistersessel. Im OÖN-Interview zieht der Ortschef eine erste Zwischenbilanz, spricht über aktuelle Herausforderungen und erklärt, was derzeit gegen eine mögliche Gemeindefusion spricht.

OÖN: Herr Grübler, seit einem Jahr sitzen Sie als Bürgermeister im Mayrhofer Gemeindeamt. Welche Bilanz ziehen Sie bislang?

Roman Grübler: Obwohl ich bereits vor meiner Wahl zum Bürgermeister im Gemeinderat war, musste ich in der Zwischenzeit schon einiges lernen. Es ist sehr wohl ein Unterschied, ob man in der zweiten oder, wie ich, seit einem Jahr in der ersten Reihe steht. Es kommt viel Neues hinzu, die Nähe zum Bürger ist noch größer. Ich werde direkt mit den Anliegen konfrontiert und im besten Fall versuche ich auch, sie umzusetzen.

Welche sind das aktuell?

Die höchste Priorität hat gerade der Glasfaserausbau. Da sind wir im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gut unterwegs. Uns fehlen derzeit noch knapp 25 Prozent für den flächendeckenden Ausbau. Das sollte aber im kommenden Jahr spätestens erledigt sein. Schnelles Internet ist in Zeiten wie diesen einfach enorm wichtig.

Wichtig ist Ihnen auch das stetige Wachstum in der Gemeinde. Wie läuft dieses Vorhaben?

Der Wunsch zu wachsen ist auf jeden Fall da. In Mayrhof ist es möglich, im Grünen und in der Natur zu wohnen. Zudem haben wir im Vergleich zu anderen Nachbargemeinden günstigere Baugründe und auch eine gute Anbindung, was Firmen oder Schulen betrifft. Aber wir haben im Hinblick auf das Wachstum dennoch mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen.

Welche Probleme sind das?

Um als Gemeinde Baugründe zur Verfügung stellen zu können, braucht man auch entsprechende Flächen. Die Grundstückbesitzer müssen bereit sein, Grund abzutreten. Ich bin in Gesprächen, aber Grund und Boden sind derzeit eben auch eine gute Wertanlage, was es noch schwieriger gestaltet, Bauflächen zu generieren. Da sind wir als Gemeinde in gewisser Hinsicht auch eingeschränkt.

Ihre Gemeinde ist mit etwas mehr als 300 Einwohnern die kleinste im Bezirk, gleichzeitig besteht eine enge Verflochtenheit zur Nachbargemeinde Eggerding. Ist eine Fusion in absehbarer Zeit ein Thema?

Solange wir wirtschaftlich mit unseren Mitteln haushalten können, wird das meiner Meinung nach nicht zum Thema werden. Sollten wir aber Probleme bekommen, uns selbst ordentlich finanzieren zu können – sprich, wenn wir mit einem Abgang im Budget bilanzieren –, wäre eine Fusion sicher der erste Schritt, der uns vom Land nahegelegt werden würde. In Eggerding wäre man grundsätzlich natürlich an einer Zusammenlegung interessiert.

Was spricht dagegen?

Wir schätzen die überschaubaren Strukturen in Mayrhof. Da geht vieles doch einfacher und schneller – ein gutes Beispiel ist eben der flächendeckende Glasfaserausbau, den wir rascher umsetzen konnten, als das in größeren Gemeinden der Fall ist. Größe allein ist außerdem nicht alles, man muss auch flexibel in seinen Möglichkeiten bleiben können.

