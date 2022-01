Gasthof Zauner sperrt zu: "Wir waren jeden Tag mit voller Leidenschaft dabei"

Wenn Franz und Anni Zauner morgen, Sonntag, die Tür ihres Gasthofes schließen, wird viel Wehmut dabei sein. Das Traditionswirtshaus im Ortszentrum von Neuhofen hat noch heute und morgen geöffnet, ehe es nach rund 65 Jahren im Familienbesitz zusperren wird. Zeit, um über die Schließung nachzudenken, bleibt an diesem Wochenende nicht: Das Wirtshaus ist so gut wie ausreserviert, alle wollen noch einmal die Zauner-Gastfreundschaft genießen.

1957 übernahm der Vater von Franz Zauner das damalige Gasthaus Fellner. Schon als kleiner Bub war für den Neuhofner die Gaststube das eigentliche Wohnzimmer. "Ich bin damals schon fast immer im Wirtshaus gestanden, daher war mir von klein auf klar, dass ich hier einmal der Wirt werde." Zauner hielt sein Wort, am 1. Februar 1985 übernahm er den elterlichen Gasthof.

"Wirt muss Menschen mögen"

Dass er seine Frau, die bei seinem Vater arbeitete und seit 46 Jahren in der Gastronomie tätig ist, im Wirtshaus kennengelernt hat, überrascht nicht. "Irgendwann hat es zwischen uns dann gepasst", erzählt Franz Zauner und lächelt.

Die beiden sind Wirtsleute aus Leidenschaft, das merkt man in jedem Moment des Gesprächs. "Ein Wirt muss die Menschen mögen, das ist das Um und Auf. Man muss zwar viel schlucken können und dann arbeiten, wenn viele andere freihaben, aber das hat uns nie gestört. Wir haben in den vielen Jahren so viele Menschen kennengelernt. Aus diesen Bekanntschaften haben sich etliche Freundschaften ergeben", sagt Zauner.

"Das geht einem schon nahe"

Wichtig sei ihm immer das Wohl der Mitarbeiter gewesen. Obwohl die Wirtsleute das Personal schon vor mehreren Monaten über die Schließung informiert haben, sind die Mitarbeiter bis zum letzten Tag an Bord. "Das ist schön, der menschliche Umgang mit unserem tollen Personal war uns immer ein großes Anliegen", sagt Zauner, der auch den Stammgästen ein großes Dankeschön ausspricht.

"Wir hatten wahrscheinlich mehr als 80 Prozent Stammgäste, die uns so lange die Treue gehalten haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Es gab Gäste, die Tränen in den Augen hatten und uns ersucht haben, doch noch weiterzumachen. Das geht einem schon nahe." Dass sein Sohn, der in Wien einen sehr guten Job in der gehobenen Gastronomie hat, den Gasthof nicht übernimmt, stehe seit einigen Jahren fest. "Ich habe vollstes Verständnis für diese Entscheidung. Einen anderen Nachfolger habe ich dann im Grunde gar nicht mehr gesucht. Mir ist es fast lieber, wenn es kein Wirtshaus mehr ist, weil sonst hätte ich vielleicht wieder nicht ganz abschließen können", sagt Zauner. Die Immobilie wurde mittlerweile an eine Baufirma aus dem Bezirk Ried verkauft. Franz und Anni Zauner werden im Laufe des Jahres in ein neues Haus in Neuhofen ziehen.

Wenn die beiden über das Ende der langen Wirtshaus-Ära sprechen, merkt man, wie schwer ihnen dieser Schritt fällt. Es sei aber der richtige. "Die Entscheidung ist richtig, auch wenn für uns sehr viel Wehmut mit dabei ist. Wir waren jeden Tag mit voller Leidenschaft dabei. Aber wir wollen jetzt etwas zur Ruhe kommen und mehr Zeit mit unseren beiden Enkelkindern verbringen. Wir haben uns ein Haus gebaut, auf diesen neuen Lebensabschnitt freuen wir uns. Die vergangenen zwei Jahre waren aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal eine ganz besondere Herausforderung. Die Zeiten für die Wirte werden nicht leichter", betonen die Zauners.

Leidenschaft SV Ried

Wenn Franz Zauner das Wort "SV Ried" hört, geht ihm das Herz auf. "Das ist unser Herzensverein und wird es immer bleiben. Schon meine Mutter wurde von den Spielern liebevoll ,Omi‘ genannt", sagt der 60-Jährige. Nach dem Cupsieg der Rieder 1998 ging es um 4.30 Uhr vom Rieder Volksfest noch in den Gasthof. "Ich konnte mir eigentlich gar nicht helfen. Links und rechts haben sie mich gepackt, ins Taxi gesetzt und ab ging es nach Neuhofen. Das Wirtshaus war bummvoll, es wurde gefeiert, das sind wunderschöne Erinnerungen."

"Franz und Anni waren immer für die SV Ried da", sagt der ehemalige Spieler und langjährige Vereinsmitarbeiter Leo Kiesenhofer. "Ich war unzählige Male beim Zauner, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Franz oder die Anni auch nur ein einziges Mal schlecht aufgelegt waren", sagt Michael Angerschmid, Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt, der heute Mittag noch einmal nach Neuhofen kommen möchte, um einen letzten Grillteller zu genießen. Für die Rieder Kicker seit Jahrzehnten das Teamquartier vor den Spielen.

Für Ernst Happel "ein Zauberer"

Viele Jahre lang waren die Gegner der SV Ried im Gasthof Zauner einquartiert. Trainer-Legende Ernst Happel wusste, wie man Anni Zauner indirekt ein Kompliment machen konnte. Zu Franz Zauner sagte Happel vor rund 35 Jahren nämlich: "Herst Zauberer, wie bist du zu der Frau gekommen?" Für den "Zauberer" und seine Anni beginnt morgen Abend ein neuer Lebensabschnitt, in Neuhofen geht eine lange Wirtshaus-Ära zu Ende.

