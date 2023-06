Gashersteller Tyczka öffnet von Ranshofen aus Markt für Österreich

Für den deutschen Gasspezialisten Tyczka ist Österreich alles andere als fremdes Terrain: Seit 2015 betreibt das Unternehmen einen eigenen Produktionsstandort in Braunau-Ranshofen. In der dortigen Luftzerlegungsanlage werden Stickstoff, Sauerstoff und Argon produziert. Was viele nicht wussten: Die produzierten Industriegase aus Ranshofen gingen bisher per Tankwagen hauptsächlich an Kunden in Deutschland.