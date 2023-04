Garnelen im Land des Schweinernen

Wo ein Wille, da ein Weg. Oder wie Andreas Aigner übersetzen würde: "I bin a Sturkopf, a Na gibts ned." Und so kommt es, dass nun Garnelen in Salzwasserbecken mitten in der Hochburg des Schweinernen schwimmen. Mit seiner Frau Cornelia hat der 40-jährige Maschinenbaumeister und Tüftler eine Garnelenzucht aufgebaut – in direkter Nachbarschaft zur Fleischerei Kletzl im Aspacher Gewerbepark Wildenau. Innviertel, das Land der schier unbegrenzten Möglichkeiten. Andreas ist ein Macher.