Mit 312 erzielten Toren in der Meisterschaft, 43 Treffern im Innviertler Fußballcup und 275 Spielen in Folge in der Startelf hat Mario Krämer bei der Union Gurten Geschichte geschrieben. Eine mit Erfolgen gespickte Karriere, die nach 18 Jahren im Sommer 2009 zu Ende ging. Mit dem Abpfiff seiner aktiven Laufbahn kamen die ersten Angebote als Trainer zu arbeiten, doch der Innviertler nahm sich Zeit und sondierte die Möglichkeiten.