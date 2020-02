Tierbesitzer, die in eine finanzielle Notlage geraten und nicht mehr in der Lage sind, ihr Haustier zu ernähren, können sich einmal im Monat bei der "TierTafel" in Mattighofen Tierfutter abholen. Die Ausgabe war bisher immer in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums, die Gemeinde Mattighofen hat der "TierTafel" kostenlos Obdach gegeben. Nun wird das Gebäude abgerissen, die Herbergssuche kam für die Tier-Tafel-Betreiberinnen überraschend.