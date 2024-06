Fußballfunktionäre fehlen: "Noch reicht es, um den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten"

Das Interesse am Fußball ist nach wie vor groß, auch in Braunau. Das zeigt allein die Anzahl der Nachwuchskicker in der Stadt. Rund 150 sind es beim ATSV Ranshofen, etwa 130 beim ATSV Laab. Doch es ist nicht der Nachwuchs, der den Vereinszuständigen Sorgen bereitet, sondern die Funktionärssuche. "Immer ein Horror", bringt es ATSV-Ranshofen-Obmann Ewald Langgartner auf den Punkt. Kaum einer möchte noch Verantwortung übernehmen. Heuer habe sich der Vorstand des Ranshofner Sportvereins aber wieder