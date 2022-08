Eigentlich ist Robert Pessentheiner vier Ligen höher "zuhause". Der 44-Jährige trainiert die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf (OÖ-Liga), war am Samstag aber selbst im Einsatz – und zwar bei der 1b-Mannschaft des SV Schalchen in der 2. Klasse Südwest. Es war nicht das erste Mal, dass der Friedburg-Coach dort als Spieler ausgeholfen hat. "Das passiert ein paar Mal pro Saison. Mein Spielerpass ist noch immer in Schalchen und wenn Not am Mann ist, springe ich ein", sagt Pessen-theiner.