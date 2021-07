Es darf wieder getanzt und gefeiert werden: Die Nachtgastronomie in Österreich ist seit Anfang Juli wieder geöffnet. Das hat sich längst auch bis ins benachbarte Bayern herumgesprochen, was sich an den Besucherzahlen aus dem Nachbarland zeigt: "Wir spüren den Zulauf sehr sehr stark in der Nachtgastronomie. Früher sind die Schärdinger nach Passau zum Fortgehen gefahren, heute ist das umgekehrt", sagt Schärdings Wirtesprecher Stefan Schneebauer.