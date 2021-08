Früher wurden am Hof der Familie Beinhundner Milchkühe gehalten. Regina und ihr Mann Klaus begannen 2005 auf die Haltung von Legehennen umzustellen, vier Jahre später übernahmen sie den Betrieb von Klaus Eltern. "Mir haben Hühner schon immer gut gefallen. Früher, als ich noch ein Kind war, habe ich gerne mit der Taschenlampe verlegte Eier gesucht. Das ist mir noch so gut in Erinnerung geblieben", sagt Regina.