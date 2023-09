Frau Doktor, die flinke Einserschülerin

In kürzester Zeit hat Melanie Berger ihr Doktoratsstudium an der TU Eindhoven (Niederlande) in der Abteilung Industrial Design abgeschlossen. Sie glänzte in ihrer schulischen und akademischen Laufbahn mit Bestnoten: HTL-Abschluss mit einem 1,0-Notenschnitt im Maturazeugnis, das Bachelorstudium an der FH Salzburg verkürzt auf zwei Jahre, der Master an der FH Hagenberg mit 1,0-Notenschnitt in zwei Jahren und den Doktor an der TU Eindhoven mit "cum laude" – auch hier unter der