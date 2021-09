Franz Weinberger: Der Abschied einer Politgröße

Bei der Wahl am Sonntag wird in Altheim etwas fehlen: Der Name Franz Weinberger auf den Stimmzetteln. Die Innviertler VP-Politgröße nimmt nach 30 Jahren Abschied vom Bürgermeistersein. Über Altheims Entwicklung, das kostbare Gut Zeit und seinen neuen Alltag spricht der langjährige Landtagsabgeordnete im Interview.