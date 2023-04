Födermayr: "Habe viel lernen und einstecken müssen"

Mit Platz 13 beim zweiten Rennen in Craigleith, Kanada, ging für Skicrosserin Christina Födermayr aus Utzenaich im März ihre erste volle Weltcup-Saison zu Ende. Drei Mal fuhr die Markenbotschafterin der Burgkirchner Firma "JFJ" in dieser Saison unter die Top 15. In der nächsten Saison peilt die 21-Jährige Platzierungen unter den besten Acht an.