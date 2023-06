Firma Mauch investierte 6,5 Millionen Euro in ein neues Firmengebäude

Das Unternehmen wird in vierter Generation geführt und hat seinen Hauptsitz in Burgkirchen.

Mauch in Burgkirchen, der größte familiengeführte Land- und Baumaschinenhändler in Österreich, hat sechseinhalb Millionen Euro in ein neues Firmengebäude investiert. Diese Erweiterung sei ein Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das seit 1938 besteht und in vierter Generation geführt wird, ist die fünfköpfige Geschäftsleitung überzeugt.