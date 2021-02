In Zeiten der Pandemie gibt einzig und alleine das Virus den Takt an und das kennt seit einem Jahr nur ein einziges Zeichen der Notenschrift: Das Pausenzeichen. Keine Bezirksmusikfeste und Konzertwertungen bis 11. Juli: Dieser Beschluss wurde von der Landesleitung der Blasmusik gefasst. Besonders bitter für die drei Innviertler Musikkapellen Mining, Weilbach und Zell an der Pram, die ihr Bezirksblasmusikfest nun zum zweiten Mal absagen müssen.