Farbenspiel in vier Gemeinden des Bezirks Braunau: Mit vier neuen Bürgermeistern zieht auch eine neue Partei in die Amtsstuben ein. Wie berichtet, hat sich Harald Huber von der FP in Altheim ganz klar gegen beide Konkurrenten (Thomas Gut, VP, und Rudolf Gollhammer, SP) durchsetzen können und bekam auf Anhieb 56 Prozent der Stimmen. "Ich bin begeistert, mein Minimalziel war, die Stichwahl zu erreichen und jetzt ist es sich in einem Wahlgang ausgegangen", sagt Huber.