Fangesänge aus der Box beim Training der Jungen Wikinger

333 Kilometer sind es von Gurten bis nach Sankt Anna am Aigen im Südosten der Steiermark. Dort kommt es am morgigen Samstag um 19 Uhr zum Regionalliga-Duell zwischen St. Anna (rund 2300 Einwohner) und der Union Gurten (rund 1200 Einwohner). "Wir fahren um zwölf Uhr in Gurten weg, mit rund viereinhalb Stunden Fahrzeit ist schon zu rechnen", sagt Sebastian Dietrich, der sportliche Leiter der Gurtner. "Wir schauen immer, dass wir spätestens eine Stunde und 45 Minuten vor dem Anpfiff dort sind,