FACC mit neuer Tagesstätte für Mitarbeiterkinder

In Zusammenarbeit mit dem Verein Tagesmütter Innviertel bietet der Flugzeugteilehersteller FACC seinen Mitarbeitern seit 2017 Kinderbetreuung an. In den beiden "Kids Clubs" in St. Martin und Ried kümmern sich Tagesmütter ganzjährig um flexible Betreuung. Für die Jüngsten ist nun eine neue moderne Tagesstätte in Ried eingerichtet, das Angebot erstreckt sich auch über die Sommermonate.