FACC erweitert Angebot an flexiblen Arbeitszeitmodellen beträchtlich

Der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC baut sein Angebot an Arbeitszeitmodellen weiter aus. Dazu zählten eine moderne Neuinterpretation des Jobsharings und für Karenzrückkehrer auch die Möglichkeit zu Teilzeitjobs in der Produktion, so das Unternehmen.

Innerhalb der vergangenen zwei Jahre habe sich die Anzahl der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle in der FACC verdreifacht – im Vordergrund stehe dabei die Flexibilität für Arbeitnehmer samt neuen Ansätzen, die es z. B. auch Teilzeitarbeitenden ermöglichten, Führungspositionen auszuüben. "Während es früher einige wenige Arbeitszeitmodelle gab, geht der Trend in Richtung hochflexibler Modelle, die sich an den individuellen Bedürfnissen jedes Mitarbeiters orientieren", sagt Georg Horacek, VP Human Resources bei FACC. Während im Jahr 2021 in etwa 80 bis 100 verschiedene Arbeitszeitmodelle angeboten worden seien, seien es derzeit im Unternehmen mehr als 300.

Jobsharing neu gedacht

Zu den eingeführten Maßnahmen zähle auch eine Aufwertung des Jobsharings. Bei diesem Modell teilten sich zwei Personen die Aufgaben und die Verantwortung einer Vollzeitposition. Das eröffne Teilzeitarbeitenden den Zugang zu interessanten Positionen und ermögliche insbesondere auch arbeitenden Müttern und Vätern die lückenlose Fortsetzung ihrer Karriere.

Auch für ältere Personen, die Altersteilzeit-Regelungen in Anspruch nehmen würden, oder auch Young Professionals sei das Konzept eine interessante Perspektive, die einen Wissenstransfer von älteren Arbeitnehmern auf jüngere Mitarbeiter unterstütze. FACC nutzt dafür eine von JobTwins angebotene Plattform, auf der "JobTwin-Suchende" miteinander verbunden werden.

Im Bereich IT & Security von FACC werde der neue Ansatz bereits erfolgreich genutzt. "Jobsharing ist ein Arbeitsmodell der Zukunft, mit dem wir als FACC frühzeitig Erfahrung sammeln, auf allen Ebenen. Aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation in der IT starten wir damit in unserem Fachbereich", so Alexander Hochmeier, VP IT & Security der FACC. Kathrin Gerauer (34) und Katharina Brunneder (36) sind die ersten IT-Expertinnen bei FACC, die dieses Konzept seit November erfolgreich umsetzen: "Durch das Jobsharingmodell ist es uns möglich, auch in Teilzeit anspruchsvolle Projekte umzusetzen und Familie und Beruf optimal zu vereinbaren."

Einen Schwerpunkt lege FACC auch darauf, Rückkehrer aus der Karenz beim Wiedereinstieg in den Beruf zu unterstützen – auch in der Produktion mit flexiblem Teilzeitmodell, das sehr gut angenommen werde. Die Anzahl der gewünschten Arbeitsstunden könne hierbei völlig frei vereinbart werden.

Bis zu 100 Prozent Homeoffice

Bei allen Arbeitszeitmodellen stehe die Flexibilität im Vordergrund: Für Angestellte seien bis zu 100 Prozent Homeoffice möglich – je nach Vereinbarung mit der jeweiligen Führungskraft. Im Rahmen von Gleitzeitvereinbarungen seien zudem bis zu zehn zusätzliche freie Tage möglich. Um junge Talente früh für das Unternehmen zu begeistern, würden Bachelorabsolventen zudem attraktive Möglichkeiten zum Berufseinstieg geboten. Bereits während des Masterstudiums könnten Studierende bei völlig freier Zeiteinteilung ein Dienstverhältnis in Teilzeit beginnen, so FACC. Während lernintensiver Phasen oder der Prüfungsphase könne die Arbeitszeit reduziert und flexibel zu einer späteren Zeit nachgeholt werden. FACC beschäftigt insgesamt mehr als 3000 Mitarbeiter.

Deutliche Flexibilisierung auch im Bereich der Produktion Bild: FACC

