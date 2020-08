Laut Polizei dürfte sich in der Schlosserwerkstätte, in der der Landwirt am späten Nachmittag Schweißarbeiten durchführte, eine Silikonspraydose entzündet haben. Durch die explosionsartige Stichflamme erlitt der Landwirt vor allem an den Armen schwere Verbrennungen. Sein Gesicht war großteils durch einen Schweißschirm geschützt. Er wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.