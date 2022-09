"Vieles in dieser Geschichte könnte sich in anderen Familien auch ereignet haben. Etwa das Schweigen über tragische Ereignisse, es ist prototypisch in vielen Familien." In ihrem Roman "Eva & Söhne" (die Autorin nennt das Buch "Erzählung oder Novelle") schildert Beate Kniescheck die Geschichte zweier Frauen verschiedener Generationen, die eines verbindet: Das Wissen um den Tod der kleinen Gabriele, Evas Tochter, die im Kleinkindalter verstorben war. Die beiden Frauen: Eva und deren Enkelin,